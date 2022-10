PEKING, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat am Sonntag zur Eröffnung des 20. Parteitags der KPCh ihren Plan für den Aufbau eines modernen sozialistischen China in jeder Hinsicht für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus vorgestellt.

„Von diesem Tag an wird die zentrale Aufgabe der KPC darin bestehen, das chinesische Volk mit all seinen Volksgruppen in einer konzertierten Anstrengung darin zu führen, das zweite Hundertjahresziel zu verwirklichen, nämlich China in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen sozialistischen Land zu machen und die Revitalisierung der chinesischen Nation an allen Fronten durch einen chinesischen Weg zur Modernisierung voranzutreiben", sagte Xi Jinping in einem Bericht auf der Eröffnungssitzung des Kongresses.

Das Thema des Kongresses bestehe darin, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten, die Idee des Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära vollständig umzusetzen, den großen Gründungsgeist der Partei weiterzuführen, zuversichtlich zu bleiben und Stärke aufzubauen, grundlegende Prinzipien aufrechtzuerhalten und neue Wege zu gehen, mit Unternehmungsgeist und Stärke voranzukommen, und in Einheit danach zu streben, ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen und die große Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten voranzutreiben, sagte Xi.

Chinesische politische Experten sagten, dass die theoretische Innovation der KPCh, die auf dem 20. Parteitag gezeigt wurde, globale Bedeutung hat, da sie Ländern auf der ganzen Welt, die sich um Modernisierung bemühen, eine Alternative und ein Beispiel biete, und auf seiner neuen Reise würde China weiterhin das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung mit Festigkeit und Zuversicht hochhalten.

Chinese Modernisierung

Xi erläuterte die Missionen und Aufgaben der KPCh auf ihrer neuen Reise in der neuen Ära.

Die KPCh zielt darauf ab, die sozialistische Modernisierung von 2020 bis 2035 zu verwirklichen und China von 2035 bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu einem großen modernen sozialistischen Land zu machen, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön ist.