Stuttgart/Karlsruhe (ots) - Heute ging in Stuttgart die Arbeitsschutz Aktuellmit Fachmesse, Kongress, Expo Stage und Regionalforum nach drei Tagen zu Ende.Für über 7000 Fachbesucher:innen - präsenz und digital - aus Deutschland,Österreich und Schweiz, 200 Aussteller:innen, 400 Teilnehmer:innen in Kongress,Regionalforum und Expo Stage sowie über 100 Referent:innen war es der ersehnteRestart der Arbeitsschutz Aktuell als Präsenzveranstaltung nach dem reindigitalen Event 2020. Positive Impulse setzten zum einen die Kooperation mit derparallel stattfindenden Messe IN.STAND als auch das räumliche Zusammenrücken vonMesse und Fachkongress."Unsere Erwartungen nach Pandemiepause und anhaltend angespannterMessewirtschaft, wurden in Stuttgart erfüllt. Unsere Aussteller- undBesucherzahlen liegen über dem Durchschnitt aller aktuell am MessestandortDeutschland stattfindenden Fachmessen, gemessen an deren vorpandemischen Niveau.Nie zuvor standen die Kernthemen der Arbeitsschutz Aktuell stärker im Zentrumdes politischen und gesellschaftlichen Diskurses, für den wir eine wichtige undzentrale Plattform sind. Die Arbeitsschutz Aktuell wird sich in Zukunft nochstärker auf die Bedürfnisse von Aussteller und Fachbesucher ausrichten.Synergien mit anderen Veranstaltungen, eine stärkere Verzahnung von Foren,Kongress und Expo sind erste starke Mehrwerte.", sagt Bernhard Klumpp,Geschäftsführer der HINTE Expo & Conference.FACHMESSEIn der lichtdurchfluteten Halle 1 der Landesmesse Stuttgart präsentiertenAusstellende ihre Neuheiten und Innovationen. Persönliche Arbeitssicherheit,Sicherheit im Betrieb, Verkehrssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagementund Ergonomie waren dominierende Themen. Hendrik Schabsky, GeschäftsführenderGesellschafter der ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, zieht ein positives Fazit:"Die letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig der persönliche, fachlicheAustausch ist - wie essenziell es ist, ein Produkt anfassen zu können. Wir habenin Stuttgart sehr gute Gespräche führen dürfen und die Arbeitsschutz Aktuellbietet den idealen Rahmen hierfür. Für uns das Branchenhighlight 2022."FACHKONGRESSEin inhaltlich starkes Programm und hochkarätige Referent: innen prägten denFachkongress der Arbeitsschutz Aktuell. "Dem diesjährigen Kongress ist es sehrgut gelungen, genau die Themen abzubilden, die unsere Community aktuellbewegen.", betont Prof. Dr. Arno Weber, Vorsitzender des Vorstands des Vereinsfür Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI). Sobeschäftigten sich die Kongressblöcke u.a. mit den Herausforderungen undStrategien im Hinblick auf Mobilität, der Sars-CoV-2- sowie der