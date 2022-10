Zhiyi Biotech erhält klinische Zulassung der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für SK10 bei Chemotherapie-induzierter Diarrhöe

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Zhiyi Biotech hat bekannt gegeben, dass die

FDA den Antrag des Unternehmens auf ein neues Prüfpräparat (Investigational New

Drug, IND) zur Entwicklung von SK10 (inaktivierte Bacteroides fragilis ) zur

Behandlung von Chemotherapie-induzierter Diarrhöe (CID) genehmigt hat. Die

Zulassung dieser IND ermächtigt Zhiyi Biotech zur Durchführung seiner klinischen

Phase-I-Studie in den USA.



Bemerkenswerterweise handelt es sich um den weltweit ersten IND-Antrag für

lebende biotherapeutische Produkte (LBPs) mit CID als Indikation. SK10, das

erste LBP auf der Basis von Bacteroides fragilis , das die IND-Zulassung der FDA

erhalten hat, ist auch das erste LBP der nächsten Generation von Probiotika in

China, das von der FDA für klinische Versuche zugelassen wurde. Darüber hinaus

ist Zhiyi Biotech das erste Unternehmen in China, das ein inaktiviertes

LBP-Präparat in die klinische Phase gebracht hat. Diese Errungenschaft ist ein

wesentlicher Meilenstein für Zhiyi und bedeutet, dass Zhiyi den gesamten

technischen und zulassungsrelevanten Weg der präklinischen Entwicklung für LBPs

sowohl bei der FDA als auch bei der NMPA durchlaufen hat.