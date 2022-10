GOLDMAN SACHS stuft Nel ASA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel ASA nach Quartalszahlen von 17 auf 15 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der schwachen Umsatzentwicklung des Wasserstoffunternehmens deute die starke Wachstumsdynamik beim Auftragsbestand auf deutlich verbesserte Geschäftsaussichten hin, schrieb Analystin Zoe Clarke in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Sie senkte indes ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2024./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NEL ASA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1,107EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Zoe Clarke

Analysiertes Unternehmen: Nel ASA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 17

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m