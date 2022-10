Für die Aktienmärkte insgesamt, besonders aber für Tech-Aktien aus dem Nasdaq gilt: solange die Renditen und der Dollar nicht fallen, ist jede Rally zum Scheitern verurteilt! Dabei zeigen die steigenden Renditen an, wie stark der Stress im System ist. Die Renditen steigen weniger wegen der Inflation oder den steigenden Leitzinsen - die Märkte, die Inflations-Erwartungen bepreisen, deuten vielmehr auf einen starken Rückgang der Inflation in den nächsten Monaten hin - sondern aufgrund eines Mangels an Dollars im internationalen Finanzsystem. Kein Zufall, dass die Dollar-Währungsreserven der weltweiten Notenbanken stark gefallen sind, weil viele dieser Notenbanken ihre Währungsreserven einsetzen müssen, um ihre eigene Währung zu stützen. Für Nasdaq und Co dürften daher noch mehr Streß liegen, bevor dann die Fed gezwungen sein wird, der Welt die Dollars zu geben oder sogar wieder QE zu betreiben (also eigene Anleihen zu kaufen)..

