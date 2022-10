INTERGEO FEIERT ÜBERZEUGENDES COMEBACK (FOTO)

Essen / Karlsruhe (ots) - Die INTERGEO platziert sich in Essen als weltweit

Mit 457 Ausstellern aus 31 Ländern, rund 14.000 Fachbesuchern aus 102 Ländern,knüpft die INTERGEO wieder an die Erfolge vor der Corona-Pandemie an. Dasinternationale Vortragsprogramm mit mehr als 120 Speakern hat über 1.000Konferenzteilnehmer*innen nach Essen gebracht. "Die Ergebnisse übertreffenunsere Erwartungen deutlich. Wir sind sehr froh, mit dem Live-Event endlichwieder viele Menschen in den Austausch zu bringen", erklärt Prof. Dr. HansjörgKutterer, Präsident des Veranstalters DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie,Geoinformation und Landmanagement. Auch Ausstellervertreter*innen zeigten sichvom Besucherandrang hoch erfreut. Die INTERGEO EXPO 2022 fand zudem hybridstatt. Die digitale Veranstaltung nutzten 1.800 Besucher*innen, die nicht nachEssen reisen konnten.Aussteller sowie Messe- und Kongressteilnehmer*innen betonten gleichermaßen, wiesehr sie den intensiven, persönlichen Fachaustausch und die positiveNetzwerkatmosphäre genossen haben. "Die Menschen haben die Gelegenheit beimSchopfe gepackt, um ihr Netzwerk zu pflegen, neue Kontakte zu gewinnen undLösungen der Geospatial-Branche live zu erleben. Die diesjährige INTERGEO istder Beweis: Wir sind im Aufbruch in die post-pandemische Zeit", so Kutterer.DIE BRANCHE LIEFERT ANTWORTENDie INTERGEO ist eine elementare und unverzichtbare Kommunikationsplattform imZentrum wichtiger gesellschaftlicher Fragen. Geospatial-IT liefert dabeiBasisinformationen für räumliche Darstellung und Analysen, auf denenzukunftsorientierte Lösungsansätze beruhen.Einen besonderen Fokus legten die Veranstalter in diesem Jahr auf DigitaleZwillinge. Digitale Zwillinge gelten heute als die Werkzeuge, um statische unddynamische bis hin zu Echtzeitinformationen zu vereinen und als Spiegelbild derRealität wichtige Aufgaben zu erfüllen. Maßgeblich für das Gelingen derDigitalisierung von Stadt, Land und Raum sind Kooperation, Kollaboration und dasTeilen von Informationen. "Digital Twins bieten Daten- und faktenbasierteInformationen für nachhaltige Entscheidungen. Das ist gerade heute in einer