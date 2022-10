Wirtschaft BND überwachte umstrittenen Softwareanbieter mit Russland-Kontakten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Firmenkomplex rund um einen Softwareanbieter, der im Mittelpunkt der Affäre um den geschassten BSI-Chef Arne Schönbohm steht, ist angeblich jahrelang Ziel einer Überwachungsoperation des Bundesnachrichtendienstes (BND) gewesen. Das sollen "mehrere Quellen aus Sicherheitskreisen" dem "Spiegel" bestätigt haben, wie das Magazin in seiner kommenden Ausgabe schreiben wird.



Die Maßnahmen gegen die Firma, deren deutscher Ableger vor einigen Monaten seinen Namen änderte, seien so "ertragreich" gewesen, dass sie dreimal verlängert worden seien, hieß es. Das Mutterunternehmen, ein russisches Unternehmen, steht bereits seit 2018 auf einer US-Sanktionsliste, da es in den USA als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft wurde. Der deutsche Ableger war unlängst durch einen Beitrag in der Sendung "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann in die Schlagzeilen geraten, da die deutsche Tochter Mitglied im Verein Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. war, den der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, mitgegründet und zeitweise geleitet hatte.