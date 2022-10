NEW YORK (dpa-AFX) - Die deutliche Kurserholung an den US-Börsen ist am Donnerstag im Handelsverlauf wieder verpufft. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor zuletzt 0,35 Prozent auf 30 317,53 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,86 Prozent auf 3663,47 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,64 Prozent auf 11 032,43 Punkte.

Zunächst hatte die Wall Street positiv auf durchwachsene US-Konjunkturdaten und den Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss reagiert. Als Belastung erwiesen sich mit der Zeit aber die weiter steigenden Anleiherenditen. So kletterte die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zuletzt auf 4,22 Prozent, womit sie sich noch weiter von der Vier-Prozent-Marke nach oben absetzte.