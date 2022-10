Lichtskulpturen erscheinen auf dem Himmel über dem antiken UNESCO-Weltkulturerbe Hegra in AlUla, der majestätischen Wüstenstadt im Nordwesten Arabiens

Hero-Video von Hegras Drohnenvorstellung von AlUla Moments und SKYMAGIC, produziert von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments.

Eine beeindruckende Lichtzeichnung, erstellt durch Drohnen, die bei der Drone Light Show von Hegra eine Lichtillusion schufen. Die Show fand am 13., 14. und 15. Oktober 2022 in AlUla im Nordwesten Saudi-Arabiens statt, um das Ende des AlUla Wellness Festival zu markieren, dem ersten einer Reihe von Festivals und Veranstaltungen, die zusammen den AlUla Moments Calendar bilden. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.

Die Zeichnung eines fliegenden Falken über dem Grab von Lihyan, dem Sohn von Kuza, in Hegra, dem ersten UNESCO-Weltkulturerbe im Königreich Saudi-Arabien. Die Drone Light Show von Hegra erforscht die Ursprünge und die Schönheit des Lichts in seiner reinsten Form durch ein Werk der darstellenden Kunst an der Schnittstelle der Technologie, wobei leuchtende Drohnen am dunklen Himmel von AlUla fliegen und unter Musikbegleitung eine fliegende Skulptur erschaffen. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.

Eine Hommage an das Licht erschafft Lichtzeichnungen im Himmel über Hegra, dem UNESCO-Weltkulturerbe im Nordwesten des Königreichs Saudi-Arabien. Die Drone Light Show von Hegra erkundet die Ursprünge und die Schönheit des Lichts in seiner reinsten Form. Licht ist der Eckpfeiler des Wohlbefindens. Es gibt dem Geist und dem Körper Kraft. Die Lichtshow markiert das Ende des AlUla Wellness Festival, dem ersten einer Reihe von Festivals und Veranstaltungen, die zusammen den AlUla Moments Calendar bilden. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.