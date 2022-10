Fazit:

Die United-Airlines-Aktie underperformt im Vergleich zu den Fundamentaldaten, weitere Kapitalzuflüsse könnten auf Sicht der nächsten Wochen eine Aufwärtsbewegung bis an 50,00/54,10 US-Dollar ermöglichen. Hauptvoraussetzung hierfür stellt jedoch ein nachhaltiger Kurssprung über die Hürden verlaufend um 42,00 US-Dollar dar. Ob kurz oder mittelfristig orientierte Anleger, zum Einsatz könnte beispielshalber der Long Optionsschein WKN MD8NTB zum Einsatz kommen. In dem aufgezeigten Szenario beliefe sich die Renditechance auf 80 Prozent. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,76 Euro errechnet. Aufgrund der hohen Volatilität und kürzlich gerissenen Kurslücken sollte ein Stopp allerdings nicht höher als 36,25 US-Dollar gemessen am Basiswert angesetzt werden. Dies würde im Schein einen Ausstiegskurs von 0,92 Euroerfordern.