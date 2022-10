Ascend bringt ReDefyne(TM) recycelte Materialien auf den Markt; kooperiert mit ITW bei der Blockchain-Rückverfolgbarkeit

Houston (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat ReDefyne(TM) auf den

Markt gebracht, ein Portfolio nachhaltiger Polyamide, die mit bis zu 100 %

recyceltem Polyamid 66 oder 6 aus Pre- und Post-Consumer-Rezyklaten hergestellt

werden, um selbst bei anspruchsvollen Anwendungen einen geringen CO2-Fußabdruck

und eine zuverlässige Leistung zu bieten.



"Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre

langfristigen Nachhaltigkeitsziele mit innovativen, zuverlässigen Produkten zu

erreichen", sagte Steve Manning, Senior Director für technische Materialien bei

Ascend. "ReDefyne kombiniert unser Know-how von Poliblend mit unseren

integrierten Betrieben und unserem globalen Know-how in der

Anwendungsentwicklung, um ein recyceltes Polyamid herzustellen, das in Bereichen

funktioniert, in denen recycelte Materialien in der Regel nicht in Betracht

kommen."