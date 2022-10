Eviation gibt Bestellung über 25 vollelektrische Alice-Flugzeuge von EVIA AERO bekannt

Die Vereinbarung ist Eviations erster Auftrag für Zubringerflugzeuge in Deutschland

ARLINGTON, Washington, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, ein Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, gab heute bekannt, dass das in Deutschland ansässige Unternehmen EVIA AERO, das eine nachhaltige Regionalfluglinie entwickelt, eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) für 25 vollelektrische Zubringerflugzeuge unterzeichnet hat. Die Fluggesellschaft beabsichtigt, Alice als primäres Flugzeug für nachhaltige Point-to-point-Regionalflüge innerhalb Deutschlands, Dänemarks, Belgiens, Österreichs und der Niederlande einzusetzen. Die Vereinbarung folgt auf den historischen Erstflug der Eviation Alice am 27. September 2022.