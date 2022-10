LILYSILK gewinnt Muse Design Awards für die Crossover-Kollektion mit der japanischen Künstlerin Mika Ninagawa

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der

Zielsetzung, Menschen zu einem aufregenden und nachhaltigen Leben zu

inspirieren, hat mit ihrer neuesten limitierten Auflage LILYSILK x MIKA

NINAGAWA, einer Crossover-Kollektion, die im August dieses Jahres auf den Markt

gekommen ist, die Muse Design Awards 2022 in der Kategorie "Modedesign",

Unterkategorie "Recycling / nachhaltige Mode" gewonnen.



Die Muse Design Awards sind ein weltbekannter Wettbewerb für Designer, deren

Handwerkskunst Paradigmenwechsel anstößt. Die siegreiche Kollektion von LILYSILK

ist eine bemerkenswerte Zusammenarbeit mit der berühmten japanischen Künstlerin

Mika Ninagawa. Die darin enthaltenen Hemden und Bettwäsche, die mit Lilienprints

versehen sind, fanden äußerst großen Anklang. Als Gewinner der Goldmedaille in

der Kategorie "Modedesign", Unterkategorie "Recycling / nachhaltige Mode" hat

die Partnerschaft von LILYSILK mit dem Abfallmanagementunternehmen TerraCycle,

das eine kostenlose und einfache Möglichkeit bietet, Seidenprodukte, die nicht

gespendet werden können, zu recyceln, seit ihrer Einführung großes Lob erhalten.