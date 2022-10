Tesla testet Marktmacht, Kommentar von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Tesla hat im dritten Quartal weniger erlöst als

prognostiziert. Die Aktie verlor daraufhin zunächst gut 5 Prozent an Wert.

Bedeutet dies, dass der Musk-Konzern ein Nachfrageproblem hat, womöglich auf dem

absteigenden Ast ist? Jeder Wettbewerber, der Hoffnungen in diese Richtung hegen

sollte, ist gut beraten, diese schnell zu begraben. Es spricht wenig dafür, dass

ein Nachfragemangel den US-Konzern ausgebremst haben könnte. So hat der

Elektroautovorreiter für das dritte Quartal noch immer einen Anstieg von

Auslieferungen und Erlösen um mehr als 50 Prozent ausweisen können. Musk

kündigte zudem an, dass Tesla ein "episches Jahresende" erleben dürfte. Das ist

zu diesem Zeitpunkt selbst für den vollmundigen Konzerngründer eine Ansage.



Gründe für Optimismus hat er in Fülle. In den vergangenen Monaten konnte Elon

Musk mehrfach antesten, wie mächtig die Marke Tesla mittlerweile ist. Selbst

drastische Preiserhöhungen - auch in Deutschland - haben die Nachfrage nicht

gebremst. Im Gegenteil: Hierzulande ist Tesla in diesem Jahr mit weitem Abstand

die Nummer 1 bei batterieelek­trischen Fahrzeugen. Während Volkswagen 2022

bislang sogar deutlich rückläufige Auslieferungen seiner ID-Fahrzeuge (minus 40

Prozent) hierzulande hinnehmen musste, ist Tesla (plus 48 Prozent) kräftig

gewachsen.