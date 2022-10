DIE "NUTZUNGSLÜCKE" DES MOBILEN INTERNETS IST FAST ACHTMAL SO GROSS WIE DIE "VERSORGUNGSLÜCKE", WIE EINE STUDIE VON GSMA ZEIGT

London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - 95 % der Welt sind inzwischen

mit mobilen Breitbandnetzen versorgt, aber 40 % der von diesen Netzen erfassten

Bevölkerung stehen vor anderen Hindernissen, die sie davon abhalten, online zu

gehen



Um die digitale Integration von 3,2 Milliarden Menschen weltweit voranzutreiben,

muss sichergestellt werden, dass die Menschen in der Lage sind, das mobile

Internet zu nutzen, anstatt sich nur auf die Netzabdeckung zu konzentrieren, so

die heute von der GSMA veröffentlichten Statistiken.





Der jährliche State of Mobile Internet Connectivity Report(https://www.gsma.com/r/somic/) (Bericht über den Stand der mobilenInternetkonnektivität) zeigt, dass 95 % der Weltbevölkerung in Gebieten leben,die über eine mobile Breitbandverbindung verfügen, und dass dank dieserAbdeckung inzwischen 55 % der Weltbevölkerung mit dem mobilen Internet verbundensind. Die Versorgung der verbleibenden 5 % (die "Versorgungslücke") bleibt einegroße Herausforderung.Das größere Problem sind jedoch die 3,2 Milliarden Menschen, d. h. 40 % derWeltbevölkerung, die zwar über ein mobiles Breitbandnetz verfügen, aber aufgrundvon Hindernissen nicht online gehen können (die "Nutzungslücke"). Dazu gehören:- Mangelnde Lese- und Schreibfähigkeit und fehlende digitale Fähigkeiten- Erschwinglichkeit (insbesondere von Mobiltelefonen)- Zugang zu relevanten Inhalten und Diensten- Sicherheitsbedenken und ZugangDie Auswirkungen dieser Herausforderungen haben weitreichende Konsequenzen,insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC), in denendas Mobiltelefon die primäre - und in vielen Fällen die einzige - Form desInternetzugangs ist.94 % der "nicht vernetzten" Weltbevölkerung, die mit größerer Wahrscheinlichkeitarm sind, in ländlichen Gebieten leben und Frauen sind, leben in LMIC. Derfehlende Internetzugang hindert sie daran, eine aktive Rolle in einer zunehmendonline geprägten Welt zu spielen. Dadurch sind sie weniger in der Lage, dieanhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu bewältigen, die durch dieCOVID-19-Pandemie, den Klimawandel, steigende Energiepreise und dieLebenshaltungskostenkrise verursacht werden. Diese Barrieren verhindern auch,dass sie Zugang zu wichtigen Informationen und Dienstleistungen wieGesundheitsversorgung, Bildung, E-Commerce, Finanzdienstleistungen undeinkommensschaffenden Maßnahmen haben.Generaldirektor von GSMA, Mats Granryd, sagte: "Mehr als 55 % der Menschenweltweit profitieren heute von der transformativen Kraft der mobilen