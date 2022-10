Dan Salmon ist neuer Leiter für Internet-Forschung bei New Street Research in den USA

New York und London und Singapur (ots/PRNewswire) - New Street freut sich,

bekannt geben zu können, dass Dan Salmon dem Unternehmen beigetreten ist und die

Leitung des US-Internetsektors übernehmen wird. Vor seiner Tätigkeit bei New

Street war er 18 Jahre bei BMO Capital Markets tätig, wo er die USA-weite

Internet- und Medienforschung leitete. Salmon ist weithin als langjährige

führende Autorität in der digitalen Werbeforschung bekannt und stand an

vorderster Front bei der Konvergenz mit E-Commerce und Streaming, wie seine

bahnbrechende Arbeit über das Werbegeschäft von Amazon zeigt.



"Dan verfügt über entscheidende Kenntnisse über die TMT-Forschungsplattform, die

wir aufgebaut haben. Seine Arbeit wird unsere globale Perspektive auf das

Zusammenspiel von Internet-, Technologie- und Telekommunikationssektoren

bereichern und die Bereitstellung von erstklassigen Forschungsinhalten für die

von uns betreuten Investoren verbessern. Wir freuen uns darauf, unser

Forschungsgeschäft gemeinsam mit Dan und seinem Team aufzubauen" , erklärte Iain

Johnston Vorsitzender von New Street Research.