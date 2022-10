Wirtschaft Grünen-Fraktion fordert Absage an China-Deal am Hamburger Hafen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, hat von Bundeskanzler Scholz eine gemeinsame Koalitions-Linie zur beabsichtigten Beteiligung Chinas am Hamburger Hafen gefordert. Und die könne aus Sicht der Grünen nur in einer Absage des Deals bestehen, wie sie dem Fernsehsender "Welt" sagte.



"Am Ende wird diese Bundesregierung zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen müssen. Und wir Grünen sind da in der Sache sehr klar. Aus unserer Sicht würde es sich in ein paar Jahren rächen, wenn man diese Entscheidung jetzt zulässt - sowohl wirtschaftlich, aber auch sicherheitspolitisch", sagte Dröge.