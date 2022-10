Fineqia unterstützt Art&Co. Wohltätigkeitsauktion in Partnerschaft mit NFT4Refugees in Dubai

London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder

"Fineqia" ) (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) ist stolz darauf, die

neueste Präsenz- und Online-Ausstellung von Art&Co. in Partnerschaft mit

NFT4Refugees zu unterstützen, bei der innovative Quanten-NFTs präsentiert

werden, die am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, ab 17:00 Uhr Dubaier Zeit im

Waldorf Astoria Hotel in Dubai sowie online unter https://c212.net/c/link/?t=0&l

=de&o=3682736-1&h=1936352084&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%

3Den%26o%3D3682736-1%26h%3D2672531560%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.artandco.net%

252F%26a%3Dwww.artandco.net&a=www.artandco.net für humanitäre Zwecke versteigert

werden.



Die Online-Auktion umfasst 10 NFTs und physische Kunstwerke von Roman Lipski,

einem Pionier der Quanten-Kunst, und von 5 geflüchteten Künstlern: Hana,

Aabreniuk Ouif, Baron Sha'ar, Obaid Yemen, Cederick Diyavova und Youssef. Diese

einzigartigen Objekte werden in digitaler und gedruckter Version geliefert und

bei jedem Kauf erhält der Käufer einen NFT.