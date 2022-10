NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Mehr Gehalt für EU-Abgeordnete:

"Fast sieben Prozent mehr Geld für EU-Mitarbeiter, von denen die meisten mindestens ordentlich verdienen und nicht wenige gar Spitzengehälter nach Hause bringen: Wer das in einer Zeit, in der Teile der Bevölkerung nicht wissen, wie sie über den Winter kommen, nicht hinterfragt, der wird sich mit Recht dem Vorwurf der Abgehobenheit ausgesetzt sehen. Gerade deshalb birgt die Debatte für sie auch eine Chance: Mit einem freiwilligen Verzicht würden sie den Bürgerinnen und Bürgern das Signal senden, dass auch sie den Ernst der Lage verstanden haben. Schade, dass so viele Abgeordnete diese Chance gerade verpassen."