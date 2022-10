FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Hamburger Hafen:

"Es ist höchst irritierend, dass das Bundeskanzleramt offenbar gegen den Widerstand von sechs Bundesministerien einen Einstieg einer chinesischen Firma in den Hamburger Hafen zulassen will. China ist neben Russland der andere große geopolitische Rivale des Westens, auf lange Sicht sogar der weitaus potentere. Staats- und Parteichef Xi Jinping (...) sieht sich in einem globalen Ringen mit den demokratischen Gesellschaften des Westens, das er immer bestimmter führt. Es gibt reichlich Anschauungsmaterial, auch in Europa, was passieren kann, wenn man sich von China zu abhängig macht. Eine chinesische Beteiligung an einem so (lebens-)wichtigen Teil der deutschen Infrastruktur wäre ein gewaltiger strategischer Gewinn für Peking, nicht weit entfernt von dem, den Putin mit den Nord-Stream-Leitungen erzielte."/al/DP/he