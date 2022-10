Strafmaß für Trumps Ex-Berater Steve Bannon soll verkündet werden

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach seiner Verurteilung wegen Missachtung des US-Kongresses soll der einstige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, am Freitag sein Strafmaß erfahren. Der 68-Jährige war im Juli von einem Bundesgericht in Washington verurteilt worden, weil er eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 ignoriert und angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt hatte. Das US-Justizministerium fordert sechs Monate Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 200 000 US-Dollar (rund 203 000 Euro) für Bannon. Seine Anwälte fordern hingegen eine Strafe auf Bewährung und Hausarrest.

Bannon ist Mitgründer der rechten Internetplattform "Breitbart" und gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Ihm wird ein maßgeblicher Anteil am einstigen Erfolg Trumps zugeschrieben.

Der Untersuchungsausschuss arbeitet die Ereignisse des 6. Januar 2021 auf: An dem Tag hatten Trumps Anhänger gewaltsam das Parlamentsgebäude in Washington erstürmt, wo gerade der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl bestätigt werden sollte./trö/DP/stw