FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats hat Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire die Bedeutung der Freundschaft beider Länder betont. Niemand werde sie zerstören können, sagte Le Maire der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). "Es gibt ein Problem mit der Agenda, und durch die Zeit, die uns durch den Aufschub zur Verfügung steht, können wir uns besser vorbereiten und bessere Ergebnisse erzielen."

Das deutsch-französische Bündnis sei "immer das Herzstück des europäischen Einigungsprozesses und wird es auch bleiben", sagte Le Maire. Es gebe "keine Alternative zu diesem Bündnis". Gleichwohl befinde man sich "in einer Phase des Nachdenkens". Es müssten "gemeinsame Antworten gefunden werden, auch wenn die Ausgangspunkte nicht immer identisch sind". "Ich denke, ein Fehler der deutsch-französischen Freundschaft bestünde darin, die Unterschiede beiseiteschieben zu wollen", sagte Le Maire.

Am Mittwoch war der deutsch-französische Ministerrat, bei dem sich regelmäßig beide Regierungen treffen, in den Januar verschoben worden. Er sollte in Fontainebleau bei Paris stattfinden. Als Grund für die Verschiebung nannte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit neben Parallelterminen einiger Minister anhaltenden Abstimmungsbedarf in "bilateralen Fragen". Aus dem Elyseépalast hieß es, die wichtigen Themen Verteidigung und Energie müssten noch weiter diskutiert werden./seb/DP/zb