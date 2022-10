Offenbar hat der Euro um 4,90 PLN Ende September seinen Höhepunkt erreicht und einen Folgeanstieg an die Jahreshochs aus März dieses Jahres um 5,0020 PLN abgesagt. Dies lässt zumindest die Kursentwicklung der letzten Stunden vermuten, aktuell notiert das Paar bei 4,7620 PLN. Ein tragfähiger Boden liegt in diesem Bereich nicht vor, weitere Verluste könnten sich nach dem massiven Ausverkauf anschließen und würden sich für einen unerwarteten Short-Einstieg anbieten. An der Zinsschraube hat die polnische Notenbank in diesem Monat übrigens nicht gedreht.

Zins bei 6,75 % festgefahren

Auf der Oberseite geht es derzeit nicht mehr weiter, der Bruch der markanten Unterstützung von 4,7883 PLN hat aus technischer Sicht nun weiteres Korrekturpotenzial aktiviert, in einem ersten Schritt an 4,7419 PLN und darunter in den Bereich von grob 4,7141 PLN. In der nun gestarteten zweiten Verkaufswelle könnte dieses Szenario über entsprechende Instrumente durchaus nachgehandelt werden. Ein bullisches Machtwort würden Käufer dagegen oberhalb von 4,8502 PLN zum Ausdruck bringen, dann würden wieder Ziele um 4,90 und 5,00 PLN in den Fokus rücken.