Bali hofft auf positiven Tourismus-Effekt durch G20-Gipfel

SANUR (dpa-AFX) - Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali lässt die heiß ersehnte Rückkehr des Tourismus auf ein Vor-Pandemie-Level weiter auf sich warten. Zwar reisen seit einigen Monaten wieder mehr Urlauber in das für seine Tempel und Reisfelder bekannte Ferienparadies, jedoch klagen viele Beschäftigte des Sektors weiter über geringe Einnahmen. "Ich habe nach wie vor kaum Kunden", sagte Wayan Maja, der im Badeort Sanur ein kleines Reiseunternehmen betreibt. Nun hoffen viele, dass der G20-Gipfel auf Bali im November die Wende bringt.

In der Hauptsaison Juli und August lief es nach Angaben vieler Balinesen etwas besser, aber der ungewöhnlich verregnete Oktober machte vielen in der Tourismusbranche nun wieder einen Strich durch die Rechnung. Auch die Sorgen in Europa wegen des Krieges in der Ukraine und die noch immer weitgehend geschlossenen Grenzen in China tragen zu der andauernden Flaute bei. Die bei weitem meisten Urlauber reisen derzeit - wie bereits vor der Pandemie - aus Australien an.