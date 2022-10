Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz stärker als gedacht

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Beim Brillenkonzern EssilorLuxottica haben die Geschäfte im Sommer stärker angezogen als erwartet. Im dritten Quartal sprang der Umsatz auf vergleichbarer Basis auch wegen des schwachen Euro um 17 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro nach oben, wie der Hersteller der Ray-Ban-Brillen am Freitag in Charenton-le-Pont mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte legte der Erlös um etwas mehr als acht Prozent zu und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

Am stärksten wuchs das Geschäft in den vom Umsatz her kleineren Geschäftsregionen: Im Gebiet Asien-Pazifik stiegen die Erlöse währungsbereinigt um fast ein Drittel, in Lateinamerika um gut ein Viertel. Nordamerika kam auf ein Plus von mehr als 20 Prozent, während der Zuwachs im Gebiet Europa, Naher Osten und Afrika nur knapp acht Prozent erreichte.