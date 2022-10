In der Heatmap vom ganzen Handelstag (also inklusive Nachbörse) gab es daher mehr Verlierer-Aktien:

Direkt am Morgen in der Vorbörse notierten wir bereits in diesem GAP auf der Unterseite und konnten es direkt schliessen.

Wir starteten mit diesen Voraussetzungen und bereits den vierten Tag über dem GAP auf der Unterseite bei rund 12.700 Punkten, welches wir in der Tagesanalyse am 20.10.2022 wie folgt skizziert hatten:

DAX ohne klare Tendenz zum Wochenausklang in der Chartanalyse am 21.10.2022 an bekannten Marken, wie der 12.650 nun wieder.

