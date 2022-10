Ukraine: Wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine? / Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum berät am 24. Oktober in Berlin über den Wiederaufbau

Berlin (ots) - Neben dem unfassbaren menschlichen Leid sorgt der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch für massive wirtschaftliche Probleme. Trotzdem laufen die Planungen für einen Wiederaufbau bereits. Der "National Recovery Plan" sieht einen Investitionsbedarf von 750 Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre vor.



Deutschland will sich aktiv an diesem Prozess beteiligen. Dazu findet am 24. Oktober 2022 in Berlin das "5. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum" statt. Unter dem Motto "Rebuild Ukraine" beraten Politiker und Unternehmer über die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Eröffnet wird die Veranstaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem ukrainischen Amtskollegen Denis Schmyhal.