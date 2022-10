Einen Gewinnsprung verzeichnet Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal. Gleichzeitig klettert der Umsatz des US-Rüstungskonzerns, bekannt etwa für seine Raketensysteme und Kampfjets wie den F-35. Die Jahresziele bekräftigt das Unternehmen zudem.

Wie Lockheed Martin mitteilte, lag der Erlös im dritten Quartal bei 16,58 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 16,03 Milliarden Dollar gewesen. Der Gewinn schnellte auf 1,78 Milliarden Dollar oder 6,71 Dollar je Aktie in die Höhe. Damit übertraf er die Werte des Vorjahresquartals um mehr als das Dreifache. Auch die durchschnittlichen Analystenschätzungen wurden geschlagen.

Für das Gesamtjahr peilt Lockheed Martin weiterhin weiteren Angaben zufolge ein Nettoergebnis je Aktie von 21,55 Dollar und einen Erlös von 65,25 Milliarden Dollar an. Für das Schlussquartal 2022 sei zudem voraussichtlich ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 4 Milliarden Dollar geplant, so der Konzern. Lockheed Martin spielt in erster Linie der russische Krieg in der Ukraine in die Karten, in dessen Folge zahlreiche Länder Europas ihre Streitkräfte modernisieren.

Lockheed Martin-Aktie im Aufwind

Die Aktie von Lockheed Martin tendiert seit Oktober wieder aufwärts und testet nun den Widerstand bei 444 Dollar. Unterstützt wird der Kurs von einem aufwärts gerichteten MACD (Momentum), ein Überschreiten des Widerstands ist daher möglich. Allerdings ist der übergeordnete Trend eher seitwärts ausgerichtet.