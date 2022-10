JPMORGAN stuft Nel ASA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA leicht von 10,10 auf 10 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal seien schwach gewesen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein rekordhoher Auftragseingang im Quartal bringe eher Zuversicht für 2024, für 2022 und 2023 kürzte er nochmals seine Umsatzerwartungen./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 18:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 18:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NEL ASA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 1,093EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Patrick Jones

Analysiertes Unternehmen: Nel ASA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10,10

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m