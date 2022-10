GOLDMAN SACHS stuft LOREAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 460 auf 440 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Eine schwächere Entwicklung in Asien habe die insgesamt im Rahmen der Erwartungen liegenden Erlöse des Kosmetikkonzerns überschattet, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Gegenwind in Asien nur kurzfristiger Natur sein, was eine Kaufgelegenheit mit Blick auf die Aktien eröffne./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 22:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 322,5EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 440

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m