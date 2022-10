GOLDMAN SACHS stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 241 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe ein solides erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen einer niedrigeren Branchenbewertung habe er das Kursziel dennoch reduziert./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 21:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 175,0EUR an der Börse Tradegate.