GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan nach einem Investorentag des Herstellers von Duft- und Geschmacksstoffen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2700 Franken belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass der Symrise-Konkurrent sich auch in einem konjunkturellen Abschwung robust halten wird, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei setze es auf Innovationen. Zudem würden höhere Rohstoff- und Energiekosten über Preiserhöhungen an die Kunden weitergereicht./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 16:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.970EUR an der Börse Lang & Schwarz.