Die Aktie der Deutschen Telekom gehört zu den ganz großen Gewinnern in diesem Jahr. Während die Benchmark Dax zurückgegangen ist, stürmt die Aktie nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus schon auf mehr als 10 %. Aktuell kommt die Aktie mit einem Kurs von 18,19 Euro sogar der Marke von 20 Euro endlich wieder näher. Tatsächlich könnte die Telekom-Aktie trotz des extrem schwierigen Umfeldes das beste Ergebnis seit 2015 erreichen. Damals ist der Kurs um knapp 25 % gestiegen. Ein Teil des Wachstums ist auf die US-Tochter T-Mobile zurückzuführen. Die US-Tochter hat sich für die Telekom über die vergangenen Jahre als wahre Goldgrube entpuppt. Inzwischen ist die Tochter an der Börse fast doppelt so viel wert wie der Mutterkonzern.

Auch der Chart korrespondiert mit der positiven Nachrichtenlage. Der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges bildete ein partielles Tief am 7. März bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief am 7. März in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde noch einmal zwischen 4. und 14. Juli an getestet, aber nicht nachhaltig überschritten. Aufgrund der Einordnung der Deutschen Telekom als eher defensiv konnte der Kurs die sinkende Benchmark DAX ab 7. März 2022 um rund 26 Prozent übertreffen. Aktuell scheint der Kurs wieder in Richtung partielles Hoch bei 19,24 Euro unterwegs zu sein und sollte es zeitnah erreichen. Bis ins Jahr 2024 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 20 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2024 auf aktuell 10,44 senkt. Auch die Dividendenrendite aus dem Jahr 2021 mit 3,93 Prozent kann sich sehen lassen. Für die kommenden Jahre sind vergleichbare Dividenden vorgesehen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: