BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz vor der anstehenden Berichtssaison von 214 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter und starke Schwankungen an den Kapitalmärkten hätten nicht gerade für ein gutes Umfeld gesorgt, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern. Daher sieht sie nur begrenzten Spielraum für positive Gewinnüberraschungen im dritten Quartal. Dem stünden aber die bilanzielle Stärke der Unternehmen und eine insgesamt gut vorhersagbare Gewinnentwicklung gegenüber. Insgesamt bleibe die Lage daher gut./misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 22:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 171,8EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 214

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m