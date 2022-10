NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 780 auf 690 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe ein starkes Quartal hinter sich, die Aktie sei in diesem Jahr mit ihren Kursverlusten aber nicht so defensiv wie üblich, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. ASML spüre zwar selbst keine Schwäche, Investoren sorgten sich aber perspektivisch um die Konjunktur. Langfristig gehöre die Aktie weiter ins Depot./tih/stk

