Leag nimmt Block in Jänschwalde wegen einer Störung wieder vom Netz

Am Block E, der seit Anfang Oktober am Netz sei, werde derzeit ein kleinerer Schaden an einem der beiden Kessel kurzfristig behoben. Der Block sei aber weiterhin am Netz.

Nach aktueller Planung solle der Block in den nächsten Tagen wieder ans Netz gebracht werden, hieß es. Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Monaten gut am Markt verfügbar zu sein. "Mit teilweise auftretenden technischen Befunden während des Beginns des Dauerbetriebs haben wir gerechnet", so eine Sprecherin.

JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Das Energieunternehmen Leag hat den Block F im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde wieder vom Stromnetz genommen. Das Unternehmen gab am Freitag eine Störung als Grund an. Zuvor hatte der RBB berichtet.

