Legible erreicht wichtigen Meilenstein bei der Einführung von Inhalten

„Dieser Meilenstein baut auf Legibles Verträgen mit wichtigen großen wie auch kleineren Verlagen auf, um Legibles eBook-Katalog in seiner Tiefe, Breite und Reichhaltigkeit erheblich zu erweitern, damit Leserinnen und Leser über Legibles browserbasierten, primär mobilen Buchladen darauf zugreifen können“, so Angela Doll, Chief Publishing Officer von Legible.

Eine der Hauptgeschäftsstrategien von Legible besteht darin, hochgradig kuratierte, verkaufsfördernde Inhalte mit hoher Sichtbarkeit anzubieten. Mit der aktuellen Katalogerweiterung gewinnt das Unternehmen mehr Möglichkeiten, spezielle Listen für Leser zu kuratieren, wie z.B. Lesevorschläge für Feiertage und verschiedene Jahreszeiten sowie Listen von preisgekrönten Büchern, bemerkenswerten Neuerscheinungen, Büchern zu nachhaltigem Leben, Krimis, Science-Fiction, Literatur für junge Erwachsene und Bücher zu anderen beliebten Themen sowie Bereichen.

Legible freut sich zudem, ein Angebot von Einheiten des Unternehmens zu 0,10 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 CAD (das „Angebot“) bekanntgeben zu können, das im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmeregelungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ausgegeben wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Optionsschein für den Erwerb einer Stammaktie („Optionsschein“), wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, jederzeit vor 17.00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am Tag, der ein (1) Jahr nach dem Abschlussdatum liegt, eine zusätzliche Stammaktie zum Preis von 0,15 CAD zu erwerben; vorausgesetzt dass, sofern der volumengewichtete durchschnittliche Kurs der Stammaktien an der CSE zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,45 CAD pro Aktie beträgt, das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine auf ein Datum vorverlegen darf, das mindestens 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem die Inhaber der Optionsscheine über eine solche Vorverlegung informiert werden. Eine entsprechende Benachrichtigung kann in Form einer allgemeinen Pressemitteilung erfolgen.