Epilepsie kann jeden treffen, in jedem Alter auftreten und hat viele, unterschiedliche Symptome. So z.B. Bewusstseinsstörungen, Zuckungen, Krampfanfälle oder plötzlich eintretende Verhaltensänderungen.

Zehn von 100 Personen erleiden zumindest einmal im Laufe ihres Lebens einen epileptischen Anfall. Doch nicht jeder Anfall bedeutet automatisch, dass es zu weiteren kommt und der Betroffene dauerhaft an Epilepsie leidet. Etwa 1 % der Bevölkerung weltweit zeigt wiederkehrende, epileptische Anfälle. Am häufigsten erkranken jedoch Kleinkinder und Personen nach dem 60. Lebensjahr.

Deshalb dürfte der Prozentsatz Epilepsiekranker in Folge des demografischen Wandels bzw. der Überalterung der Bevölkerung in Schwellen- und Industrieländern in den kommenden Jahren weiter steigen. Auch werden Kenntnisse über die Besonderheiten der Altersepilepsie in Diagnostik und Therapie in Zukunft eine zunehmend wichtigere Rolle spielen und für ein signifikantes Marktwachstum sorgen:

Der weltweite Markt für Antiepileptika (AED) belief sich einer Studie zufolge bereits im Jahr 2018 auf 16,56 Milliarden Dollar und wird bis 2026 voraussichtlich 20,33 Milliarden Dollar erreichen, bei einer CAGR von 2,4 % im Prognosezeitraum.

Behandlungsresistente Patienten könnten von CBD-Therapie profitieren

Zur Behandlung von Epilepsie werden oft Antiepileptika (AED) verordnet, die Anfälle verhindern sollen. Das gelingt bei etwa sieben von zehn Betroffenen: Sie werden mithilfe der Medikamente anfallsfrei. Doch auch für behandlungsresistente Patienten gibt es mittlerweile eine Alternative zu herkömmlichen AED. Im Juni 2018 wurde von der Food and Drug Administration (FDA) der erste, CBD-basierte Wirkstoff zur Therapie von Anfällen zugelassen: Epidiolex (GW Pharma) kann bei zwei seltenen und schweren Formen der Epilepsie (dem Lennox-Gastaut-Syndrom und dem Dravet-Syndrom) verordnet werden.

Die Wirksamkeit von Epidiolex wurde in drei randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studien mit 516 Patienten mit Lennox-Gastaut-Syndrom oder Dravet-Syndrom untersucht. Epidiolex verringerte im Vergleich zum Placebo die Anfallshäufigkeit und erfreut sich seit der Zulassung durch die FDA einer wachsenden Nachfrage: Trotz des Gegenwinds durch COVID-19 belief sich der Gesamtnettoumsatz von Epidiolex für das Geschäftsjahr 2020 auf etwa 510 Millionen US-Dollar, verglichen mit 296 Millionen US-Dollar im Jahr 2019.