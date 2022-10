Nach ihrem 28-prozentigen Absturz zwischen Anfang Februar 2022 von 94 Euro auf 67,58 Euro bis zum 7. März 2022 wurde die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) in den vergangenen Monaten zumeist innerhalb einer Bandbreite von 69 Euro bis 84 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie wieder deutlich von der 70 Euro-Marke nach oben hin absetzen und befindet sich mit aktuell 77,60 Euro nahezu in der Mitte der Handelsspanne.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten ihre Kaufempfehlungen für die Premium-Autobauer-Aktien und somit auch für die BMW-Aktie mit Kurszielen von bis zu 96 Euro (Credit Suisse).