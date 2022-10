HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work nach einer Roadshow von 247 auf 231 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unternehmenschefin Petra von Strombeck habe ihre Ansicht untermauert, dass das Online-Jobnetzwerk über Chancen in der Personal-Rekrutierung verfügt, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einer Anpassung ihrer Parameter mache die Bewertung der Papiere einen anspruchslosen Eindruck./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 08:08 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 08:11 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 113,6EUR an der Börse Tradegate.