Die Berliner Neobank N26 bietet ihren Kunden das Trading mit Kryptowährungen an. Dazu kooperiert das Fintech mit dem österreichischen Krypto-Spezialisten Bitpanda. Das Angebot gilt zunächst für Kunden in Österreich. Das Produkt soll aber in den kommenden Monaten auch für Kunden in anderen Märkten verfügbar gemacht werden, heißt es.

N26-Kunden sollen knapp 200 verschiedene Kryptowährungen handeln können. Valentin Stalf, CEO und Co-Founder von N26, erklärte: "Auch wenn Kryptowährungen im vergangenen Jahr an Wert verloren haben, bleiben sie eine gefragte und attraktive Anlageklasse für Investor:innen und ein wachsender Teil des Finanzsystems. "