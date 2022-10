McMakler Marktreport Trendwende am Immobilienmarkt setzt sich fort - Energiekrise zeigt erste Auswirkungen im Nachfrageverhalten (FOTO)

Berlin (ots) -



- Nachfrage nach Immobilien mit erneuerbarer Energieversorgung wächst

- Kaufpreise für Wohneigentum sinken weiterhin bundesweit

- A-Städte im Vergleich: Höchster Preisrückgang in Stuttgart

- Immobilienangebote steigen bei gleichzeitig sinkender Nachfrage



Der deutsche Immobilienmarkt ist weiterhin stark von den aktuellen Geschehnissen

rund um Energiekrise, Zinssteigerung und Inflation geprägt. Dies spiegelte sich

bereits im zweiten Quartal in den erstmals sinkenden Kaufpreisen wider. Der

Negativtrend setzt sich zwischen Juli und September fort, wie die aktuelle

Auswertung von McMakler Research, der Plattform für Immobilienmarktanalysen von

McMakler, zeigt. Des Weiteren lässt sich eine steigende Nachfrage nach

Immobilien mit erneuerbarer Energieversorgung beobachten. Der Marktreport

umfasst die Kaufpreis-, Nachfrage- sowie Angebotsentwicklung in den deutschen

Bundesländern und den Top-7-Städten im dritten Quartal 2022. Ergänzend wurden

die von McMakler ausgestellten Energieausweise* ausgewertet, um die Nachfrage-

und Preisgestaltung von Immobilien mit Blick auf die jeweilige Versorgungsart zu

untersuchen. Die Analyse basiert u.a. auf den realen Transaktionsdaten von

McMakler und bildet daher das momentane Marktgeschehen ab.