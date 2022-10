HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Scout24 vor Zahlen für das dritte Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65,00 auf 51,50 Euro gesenkt. Der Betreiber von Portalen mit Internetanzeigen dürfte sich zuletzt stark entwickelt haben und auf dem Weg zum oberen Ende der Jahresziele sein, doch zögen am Horizont dunkle Wolken auf, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürfte das Unternehmen mit seinem ImmoScout24 künftig noch das aktuell schwierige Umfeld auf dem Immobilienmarkt zu spüren bekommen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 08:15 / MESZ

Die Scout24 Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 52,40EUR an der Börse Tradegate.