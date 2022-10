35,5 % der unter Dreijährigen am 1. März 2022 in Kindertagesbetreuung

WIESBADEN (ots) -



- Betreuungsquote steigt um 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem von coronabedingten

Einschränkungen geprägten Vorjahr

- In Ostdeutschland ist mehr als die Hälfte der unter Dreijährigen in

Tagesbetreuung, in Westdeutschland knapp ein Drittel

- Mehr Personal in Kindertageseinrichtungen, aber weniger Tagesmütter oder

-väter



Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum 1. März

2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 28 800 auf insgesamt 838 700 Kinder

gestiegen. Damit waren 3,6 % mehr unter Dreijährige in Kindertagesbetreuung als

am 1. März 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die

Betreuungsquote der unter Dreijährigen bundesweit bei 35,5 % (2021: 34,4 %).

Damit setzte sich der im Jahr 2021 unterbrochene Trend steigender

Betreuungsquoten wieder fort. Beim Personal gab es in den

Kindertageseinrichtungen einen Zuwachs um 3,2 % gegenüber dem Vorjahr, während

die Zahl der Tagesmütter oder -väter um 2,7 % zurückging.