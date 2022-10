LyondellBasell und Shakti Plastic Industries unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Förderung des mechanischen Recyclings in Indien

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - ROTTERDAM, Niederlande, 21. Oktober2022 /PRNewswire/ - LyondellBasell und Shakti Plastic Industries, Indiensgrößter Kunststoffrecycler und Abfallsammler, haben eine Absichtserklärung zurGründung eines Joint Ventures für den Bau und Betrieb einer vollautomatischen,mechanischen Recyclinganlage in Indien unterzeichnet. Die Anlage soll starreVerpackungsabfälle verarbeiten und jährlich 50.000 Tonnen recyceltes Polyethylen(PE) und Polypropylen (PP) produzieren, was dem Einwegkunststoffabfall von 12,5Millionen Bürgern entspricht. Die neue Anlage soll die größte Anlage fürmechanisches Recycling in Indien werden und wird voraussichtlich Ende 2024 inBetrieb gehen. LyondellBasell wird die von diesem Joint Venture hergestelltenRezyklatprodukte vermarkten und damit das Volumen seines CirculenRecover-Sortiment an PE- und PP-Materialien ergänzen, um die steigende Nachfragevon Verarbeitern und Markeninhabern in Indien nach recycelten Polymermaterialienzu decken."Das vorgeschlagene Joint Venture wird es uns ermöglichen, das Problem derKunststoffabfälle im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt anzugehen undunser Angebot an Kreislaufpolymeren auf Indien auszuweiten", sagt Yvonne van derLaan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low CarbonSolutions. "Durch die Kombination unseres jeweiligen Fachwissens mit ShaktiPlastic Industries wird ein innovatives System geschaffen, das mit dem Wachstumder Kreislaufwirtschaft skaliert werden kann."Nach seiner Gründung wird das Joint Venture die Stärken der einzelnen Partnernutzen. Mit der Entwicklung einer Recycling-Infrastruktur in Indien wird ShaktiPlastic Industries den Prozess der Abfallsammlung strukturieren undformalisieren, um die für das neue Unternehmen zu verwendenden Materialien zusichern. LyondellBasell wird seine langjährige Führungsposition in derinnovativen Kunststoffproduktionstechnologie, seine große Erfahrung in derProduktentwicklung und seine fundierten Kenntnisse der Polymermärkte in Indieneinsetzen."Die Kreislaufwirtschaft wird sich zunehmend zu einem kritischen Teil derKunststoff-Wertschöpfungskette in Indien entwickeln und erfordert Lösungenentlang der gesamten Wertschöpfungskette, um eine nachhaltige Welt desKunststoffrecyclings zu entwickeln", sagt Rahul V. Podaar, Managing Director vonShakti Plastic Industries. "Auf unserem Weg, ein wertvoller Akteur in derKreislaufwirtschaft zu werden, werden wir weiterhin nach Möglichkeiten für