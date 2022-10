DGA: Weiter auf einem hohen Niveau

Bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG seien laut GBC die Objektumsätze in diesem Jahr bislang um circa 20 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 zurückgegangen. Die Verkaufsquoten befänden sich aber mit über 80 Prozent weiterhin auf hohem Niveau. Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann haben ihr DCF-Bewertungsmodell an die derzeitigen Marktbedingungen angepasst und reduzieren ihr Kursziel leicht auf 27,20 Euro, bleiben aber beim Kaufvotum für die Aktie.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) und ihre Tochtergesellschaften haben laut GBC in den ersten drei Quarten des aktuellen Geschäftsjahres 2022 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 981 Objekte im Wert von rund 103,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1.035 Immobilien im Gesamtwert von 128,6 Mio. Euro) veräußert. Demnach seien die Objektumsätze um circa 20 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 zurückgegangen. Die erzielten Netto-Aufgelder in Höhe von 9,7 Mio. Euro seien um -9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dementgegen sei zu erwähnen, dass sich die Verkaufsquoten mit über 80 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau befinden und die Gesellschaft für das letzte Geschäftsquartal auf ein hohes Einlieferungsvolumen zurückgreifen könne. Die rückläufige operative Geschäftsentwicklung sei überwiegend auf die gestiegene Kaufzurückhaltung, insbesondere bei größeren Objekten, in Verbindung mit erhöhten Finanzierungskosten im Zuge der Zinserhöhungen und der erschwerten konjunkturellen Gesamtlage zurückzuführen.