PARIS (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten hat den französischen Kosmetikkonzern L'Oreal im Sommer angetrieben. Trotz der stark gestiegenen Inflation in vielen Ländern waren Produkte wie Wimperntusche von Maybelline New York und Shampoo von Garnier weiterhin gefragt. Konzernweit wuchs der Umsatz im dritten Quartal stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei legte das Massengeschäft noch deutlicher zu als die Luxussparte, wie L'Oreal am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Dies könnte allerdings darauf hindeuten, dass Menschen vermehrt von teureren zu günstigeren Produkten wechseln.

An der Börse wurden die Nachrichten am Freitagmorgen mit einem Kursrutsch um mehr als fünf Prozent quittiert. Zuletzt lag die L'Oreal-Aktie in Paris mit 4,87 Prozent im Minus bei 312,35 Euro und war damit zweitschwächster Titel im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier inzwischen rund ein Viertel an Wert eingebüßt.