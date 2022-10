Midea veröffentlicht die weltweit erste Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für Klimaanlagen

NÜRNBERG, Deutschland, 21. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Smart-Home-Anbieter Midea („das Unternehmen") veranstaltete eine Feier auf der Chillventa 2022, um die Veröffentlichung der Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) des Unternehmens für Split-Klimaanlagen der XtremeSave-Serie zu würdigen. In Zusammenarbeit mit TÜV SÜD, dem Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen (TIC), hat Midea die weltweit erste EPD für Klimaanlagen im internationalen EPD-System registriert und veröffentlicht und von TÜV SÜD eine Product Carbon Footprint-Zertifizierung erhalten. Im Rahmen der langjährigen Bemühungen des Unternehmens um eine nachhaltige Entwicklung markiert dies einen weiteren Meilenstein, seit Midea die Ökobilanz (LCA, life cycle assessment) durchgeführt hat, um Verbrauchern transparente produktbezogene Umweltinformationen und nachhaltigere Werte bereitstellen zu können, die für die Welt geschaffen werden.

„Der Klimatechnikbrache ist ein kritisches und zentrales Element zur Bekämpfung des Klimawandels und Midea hat hier Maßstäbe gesetzt", so Herr Robert Ostendorf, Head of Global CPS, TÜV SÜD Product Service Division. „In den letzten Jahren ist es Midea gelungen, umweltfreundliche, vom TÜV zertifizierte Produkte, wie z. B. „Flash Cooling" und „Easy to Clean", zu entwickeln, um eine sehr hohe Energieeffizienz zu erreichen."

Thomas Kunnig, Sales Manager of HVAC Solutions von Midea, sagte: „Die Veröffentlichung der EPD steht im Einklang mit unserem Ziel, der Branche und der Welt dabei zu helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Netto-Null-Emissionen zu erzielen. Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt, um den gesamten Produktzyklus zu untersuchen und zu überarbeiten, damit Abfall und CO2-Emissionen reduziert werden; und wir haben mit Partnern zusammengearbeitet, um eine umweltfreundlichere Lieferkette aufzubauen, damit alle Kunden von Midea einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil verfolgen können."

Jedes Produkt bietet Midea die Möglichkeit, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Als wichtiger Akteur im Bereich Klimaanlagen hat Midea viel Pionierarbeit geleistet, um sicherere und umweltfreundliche chemische Alternativen für seine Produkte zu entwickeln, wobei die Anwendung von Propan (R290) für seine Split-Klimaanlagen von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO, United Nations Industrial Development Organization) für einen bedeutenden Beitrag zur Umwelt weltweit anerkannt wurde.