DAX - 10er-EMA im Fokus

Und damit nicht mehr weit entfernt vom 10er-EMA im Tageschart bei 12.560 Punkten. Solange der DAX den 10er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist nach einer sich ausdehnenden Korrektur bis zum 10er-EMA mit erneut steigenden Kursen zu rechnen. Die Erholung könnte sich weiter fortsetzen. Unter dem 10er-EMA nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erholung aber deutlich ab. Am heutigen Freitag findet der kleine Verfallstermin an den Terminmärkten statt, was zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen könnte.

Aktuelle Lage