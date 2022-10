Wirtschaft Ministerien setzen beim Energiesparen auf Decken und kaltes Wasser

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere Bundesministerien haben sich in der Krise einen strikten Energiesparkurs auferlegt. So heißt es etwa in einem internen Papier des Verteidigungsressorts, das Ministerium und die Bundeswehr müssten schnell das Ziel erreichen, mindestens 15 Prozent weniger Energie zu verbrauchen.



Dafür, so der Vermerk, über den der "Spiegel" berichtet, müssten sich alle im Ministerium schon jetzt auf einen "Komfortverlust" einrichten. Die Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad bedeute eine Energieersparnis von sechs Prozent, heißt es weiter in dem Papier. Folglich sei in allen Büro- und Wohngebäuden zu prüfen, wie weit man die Durchschnittstemperatur herunterschrauben könne.